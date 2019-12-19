ЗАМАНА - В Минздраве Дагестана первым заместителем стала Татьяна Беляева

В Минздраве Дагестана первым заместителем стала Татьяна Беляева

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19 декабря, 2019. Четверг 18:10
В Минздраве Дагестана первым заместителем стала Татьяна Беляева

Сегодня на должность первого заместителя главы министерства здравоохранения РД назначена Татьяна Беляева.

В Минздраве Дагестана первым заместителем стала Татьяна Беляева
Политика

Такое распоряжение подписал премьер республики Артем Здунов.

Перед тем, как вступить на эту должность, Беляева была начальником управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РД.

 

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