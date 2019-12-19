Такое распоряжение подписал премьер республики Артем Здунов.
Перед тем, как вступить на эту должность, Беляева была начальником управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РД.
Сегодня на должность первого заместителя главы министерства здравоохранения РД назначена Татьяна Беляева.
Такое распоряжение подписал премьер республики Артем Здунов.
Перед тем, как вступить на эту должность, Беляева была начальником управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РД.
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