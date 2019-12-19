Владимир Васильев поручил проработать вопросы создания машинно-тракторной станции в Табасаранском районе

На встрече Главы Дагестана Владимира Васильева с представителями советов старейшин южного территориального округа республики 18 декабря выступил министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов.

Глава Минсельхозпрода первым делом отметил стратегически важные проекты, позволяющие решить вопрос продовольственной безопасности Дагестана и обеспечить дополнительные поставки части продукции в регионы России и на экспорт.

Участвующие в собрании и члены советов старейшин задали все важные для них вопросы, на которые подробно ответили Главы РД и министра сельского хозяйства и продовольствия РД.

Подводя итоги собрания, Глава Дагестана Владимир Васильев подчеркнул, что во всей этой работе обязан участвовать глава района, так как не получится всегда напрямую связывать фермеров, министра и старейшин.

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