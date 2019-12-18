Владимир Васильев прибыл с рабочим визитом в Табасаранский район

Глава Дагестана облетел территории табасаранского района, где во всю идет строительство водовода Кужник-Хучни, который обеспечит исправное водоснабжение шести селам района.



Стоит заметить, что в течение 40 лет в этих селениях имеется нехватка воды и только в 2019 году получилось сдвинуть вопрос с мертвой точки, благодаря реализации приоритетного проекта Главы республики Владимира Васильева «Мой Дагестан - моя вода» в рамках федерального проекта «Чистая вода».



Общая протяженность водовода составит 23 километра. Планируется установить очистные сооружения и резервуары для воды. Всего на постройку водовода было выделено в 2019 году 70 миллионов рублей.



Глава Дагестана Владимир Васильев планирует прийти с визитом в Хучнинскую среднюю школу № 1, где в рамках реализации проекта «100 школ» сделали капитальный ремонт корпуса-1.