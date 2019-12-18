Омар Бегов принял участие в реконструкции главной площади Махачкалы

Председатель Совета старейшин Махачкалы Омар Бегов участвовал в эстафете, запущенной главой города Махачкалы Салманом Дадаевым, и установил символический гранитный камень на площади имени Ленина, где почти закончился капитальный ремонт.

Омар Бегов сообщил, что проживает в столице Дагестана так давно, что по праву считает ее родным городом.

Председатель Совета старейшин выразил слова благодарности всем участникам ремонта – от проектировщиков до реализаторов, и пожелал им крепкого здоровья и всяческих благ.

Стоит отметить, что параллельно ремонтным работам близится к завершению установка главной новогодней елки Дагестана – конструкцию уже собрали, устанавливаются ветки. Новые новогодние елочные игрушки и иллюминация дожидаются своего момента.