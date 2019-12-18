Омар Бегов сообщил, что проживает в столице Дагестана так давно, что по праву считает ее родным городом.
Председатель Совета старейшин выразил слова благодарности всем участникам ремонта – от проектировщиков до реализаторов, и пожелал им крепкого здоровья и всяческих благ.
Стоит отметить, что параллельно ремонтным работам близится к завершению установка главной новогодней елки Дагестана – конструкцию уже собрали, устанавливаются ветки. Новые новогодние елочные игрушки и иллюминация дожидаются своего момента.