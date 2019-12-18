ЗАМАНА - Обсуждено обеспечение безопасности в период организации и проведения новогодних праздников на территории Дагестана

Обсуждено обеспечение безопасности в период организации и проведения новогодних праздников на территории Дагестана

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18 декабря, 2019. Среда 11:08
Обсуждено обеспечение безопасности в период организации и проведения новогодних праздников на территории Дагестана

Обеспечение безопасности во время организации и проведения новогодних праздников на территории республики обговорили на собрании регионального Совета безопасности под председательством Главы Дагестана Владимира Васильева.

Обсуждено обеспечение безопасности в период организации и проведения новогодних праздников на территории Дагестана
Политика

С основным сообщением выступил врио министра внутренних дел – начальник полиции МВД по РД Дмитрий Гутыря.

Он рассказал о реализуемых министерством внутренних дел Дагестана способах организационного и практического характера, дабы обеспечить правопорядок в период организации и проведения новогодних праздников и рождественских каникул.

Начальник полиции сообщил, что в этот отрезок времени планируют усилить систему видеонаблюдения, обеспечить места массового скопления людей пунктами пропуска, усилить работу по охране общественного порядка, организовать патрулирование на улицах и общественных местах городов.

Будут задействованы 9 тысяч сотрудников внутренних дел, Росгвардии, военнослужащих, а также представителей народной дружины.

Глава Дагестана Владимир Васильев поблагодарил весь состав МВД и министра за проделанную работу.

Участники собрания Совета безопасности республики подвели результаты работы за нынешний год и обговорили задачи на следующий год. Данные на эту тему предоставил курирующий вице-премьер Рамазан Джафаров.

В конце он поблагодарил от себя аппарат Совбеза за сделанную работу и пожелал достижение успешных результатов в 2019 году. Подробнее можно прочитать тут.

 

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