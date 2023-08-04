Предваряя обсуждение, вице-премьер отметил, что необходимо детально проанализировать ситуацию, складывающуюся в промышленном производстве, озвучив, что индекс промышленного производства за первое полугодие 2023 года к аналогичному периоду прошлого года составил 92,4%.

«Есть некоторые позиции, по которым наблюдается очень сильное отставание – это производство напитков, распределение электроэнергии и добыча полезных ископаемых. Эти направления влияют на формирование индекса промышленного производства по отгружаемой продукции.

Необходимо проанализировать и иметь преставление по итогам года. Очевидно, что в связи с введенными санкциями, ситуация меняется, спрос тоже, но с другой стороны появились другие каналы и рынки сбыта. Где-то мы потеряли, а где-то приобрели», – сказал Газимагомедов.

Далее министр промышленности и торговли Республики Дагестан Низам Халилов в своем докладе рассказал о причинах спада в разрезе видов экономической деятельности и принимаемых мерах по обеспечению положительной динамики индекса промышленного производства.

Глава Минпромторга республики отметил, что в настоящее время индекс производства и распределения электроэнергии составляет 28%, индекс пищевой перерабатывающей промышленности порядка 29,5%, а все остальное приходится на машиностроительный комплекс, производство промышленно-строительного материала, химическую и легкую промышленность, а также добычу полезных ископаемых.

«В целом, на сегодняшний день, у нас в машиностроительном комплексе идет падение по части производства прочих транспортных средств и готовых металлических изделий. Основными предприятиями, которые представляют отчетность, является сейчас Концерн КЭМЗ и Завод Дагдизель.

В настоящее время Концерн КЭМЗ и Завод Дагдизель находятся в стадии исполнения своих договоров по выполнению государственных заказов. К концу года ожидается положительная динамика по росту производства промышленности к 2023 году», - рассказал Халилов.

О снижении объемов по виду «производство и распределение электроэнергии» рассказал первый заместитель министра энергетики и тарифов РД Динислам Иманмурзаев. Он озвучил, что в текущем году основными факторами, влияющими на выработку электроэнергии в республике, является снижение водности рек. Однако увеличение осадков с начала июня месяца положительно отразилось на выработке электроэнергии.

Так, в июне 2023 года среднемесячная выработка электроэнергии по отношению к маю 2023 года выросла на 64,1%. При сохранении такой динамики в третьем квартале текущего года, по итогам девяти месяцев, можно прогнозировать выход на прошлогодний уровень.

В рамках обсуждения с информацией о текущей ситуации выступили также руководители органов исполнительной власти, а также представители крупных промышленных предприятий региона. Выступающие озвучили причины, повлиявшие на снижение показателей промышленного производства в целом за указанный период, которые привели к спаду основного производства, а также принимаемые меры по выходу предприятий на плановые показатели.

По итогам совещания Ризван Газимагомедов поручил ответственным лицам принять необходимые меры по выходу из сложившейся ситуации и обеспечению положительной динамики индекса промышленного производства, полноты сбора статистической отчетности хозяйствующих субъектов и достоверности информации. Помимо этого, вице-премьер поручил отраслевым министерствам и ведомствам организовать работу совместно с Дагстатом по актуализации списка предприятий, осуществляющих производственную деятельность в курируемых отраслях.