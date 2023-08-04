Обсуждение проходило для обеспечения доступности получения бизнес-сообществом информации об имеющихся инструментах поддержки в институтах развития и финансово-кредитных учреждениях, а также разъяснения законодательства о мерах государственной поддержки.

Начиная семинар, Абдулмуслимов поприветствовал всех собравшихся от имени руководителя и Правительства Дагестана и озвучил, что результаты мероприятия должны стать серьезным подспорьем в развитии деловой активности и предпринимательской инициативы.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.