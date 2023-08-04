ЗАМАНА - Более 50 руководителей крупного бизнеса приняли участие во встрече-семинаре об инструментах поддержки отрасли в Дагестане

Более 50 руководителей крупного бизнеса приняли участие во встрече-семинаре об инструментах поддержки отрасли в Дагестане

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04 августа, 2023. Пятница 11:12
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Более 50 руководителей крупного бизнеса приняли участие во встрече-семинаре об инструментах поддержки отрасли в Дагестане
Вчера, 3 августа, в Доме Дружбы с участием главы кабмина Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялся семинар на тему «Инструменты поддержки бизнеса и развития территорий».
Более 50 руководителей крупного бизнеса приняли участие во встрече-семинаре об инструментах поддержки отрасли в Дагестане

Обсуждение проходило для обеспечения доступности получения бизнес-сообществом информации об имеющихся инструментах поддержки в институтах развития и финансово-кредитных учреждениях, а также разъяснения законодательства о мерах государственной поддержки.

Начиная семинар, Абдулмуслимов поприветствовал всех собравшихся от имени руководителя и Правительства Дагестана и озвучил, что результаты мероприятия должны стать серьезным подспорьем в развитии деловой активности и предпринимательской инициативы.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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