ЗАМАНА - В Дагестане против саранчи обработано более 16 000 гектаров сельхозугодий

В Дагестане против саранчи обработано более 16 000 гектаров сельхозугодий

Автор
04 августа, 2023. Пятница 10:48
|||
В Дагестане против саранчи обработано более 16 000 гектаров сельхозугодий
Вчера, 3 августа, глава кабинета министров Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в режиме видеоконференцсвязи провел заседание на тему эффективности проведения противосаранчевых мероприятий в Тарумовском, Ногайском и Кизлярском районах региона.
В Дагестане против саранчи обработано более 16 000 гектаров сельхозугодий

В обсуждении поучаствовали руководитель Минсельхоза региона Мухтарбий Аджеков, начальник ФГБУ «Россельхозцентр» по РД Жанна Казанбиева и лидеры муниципальных образований.

Начиная собрание, премьер озвучил, что требуется уделить много внимания защите посевов всех сельхозкультур от вредителей, оценить и предотвратить все имеющиеся риски и принять упреждающие меры по профилактике, так как аграрный сектор региона в последние годы показывает рост объемов производства сельхозкультур.

Подробнее материал можно прочитать на сайте дагестанского руководства.

Прочитано 13 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сетевое издание “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top