В обсуждении поучаствовали руководитель Минсельхоза региона Мухтарбий Аджеков, начальник ФГБУ «Россельхозцентр» по РД Жанна Казанбиева и лидеры муниципальных образований.

Начиная собрание, премьер озвучил, что требуется уделить много внимания защите посевов всех сельхозкультур от вредителей, оценить и предотвратить все имеющиеся риски и принять упреждающие меры по профилактике, так как аграрный сектор региона в последние годы показывает рост объемов производства сельхозкультур.

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