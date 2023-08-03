Сергей Меликов: «События 1999 года убедительно показали, что вера в правое дело, сплоченность народа делают его непобедимым»

Глава РД Сергей Меликов в своем телеграм-канале обратился к дагестанцам в связи с очередной годовщиной событий августа – сентября 1999 года, когда на Дагестан напали международные бандформирования.

«В эти августовские дни мы вспоминаем события почти четверть вековой давности – нападение международных бандформирований на нашу республику.

Вооруженные до зубов преступники, наемники из самых разных уголков света, отщепенцы и изгои, лицемерно прикрываясь религиозными фразами, вероломно пришли на дагестанскую землю с оружием, желая насадить свои порядки, посеять смуту и ненависть, ввергнуть регион в пучину хаоса и насилия. Как сказал в те драматические дни великий Расул Гамзатов, “они пришли освободить Дагестан от дагестанцев”», – напомнил глава региона.

Руководитель республики выразил уверенность в том, что именно в то время проявились лучшие качества дагестанского народа, «в очередной раз с оружием в руках подтвердившего верность своему историческому выбору быть в составе России».

«Разногласия, споры и противоречия были забыты. Тысячи людей встали на защиту Родины. Высокую оценку мужеству и отваге дагестанского народа не раз высказывал Президент России Владимир Владимирович Путин, который в те драматичные дни прибыл в Ботлих, побывал на местах боев. Возникшее тогда особое отношение мы ощущаем и по сей день.

События 1999 года убедительно показали, что вера в правое дело, сплоченность народа делают его непобедимым. Понимаем это мы и сейчас, когда в зоне специальной военной операции верные славным традициям дагестанские военнослужащие, добровольцы защищают Россию, когда многие тонны гуманитарной помощи уходят из республики жителям пострадавших регионов», – отметил в обращении он.

Особое внимание Сергей Меликов обратил на то, что сейчас важно бережно хранить дружбу между народами и братскими регионами.

«Эту дружбу, которая во все времена делала нас только сильнее, не должно омрачать ничего, в том числе бытовые конфликты. Все мелкие обиды быстро забудутся, но добрые отношения с братскими народами, основанные на уважении, стремлении к единению и взаимной поддержке, помогут даже в самые нелегкие дни. Нас объединяет общая история и гордость за великую Россию, любовь к родным местам, стремление к правде и справедливости, забота о ближних и готовность прийти на помощь. Потому любые испытания – нам по плечу», – выразил уверенность глава региона.