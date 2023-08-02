В начале прошлого месяца Абдулмуслимов уже осматривал школу, на тот момент ремонтные работы были завершены на 35 процентов от запланированного объема. Тогда же премьер дал обещание родителям детей, что 1 августа вновь приедет и проверит, насколько усилены темпы работы и как исправляются ошибки.

Как заявил представитель подрядчика ООО "ТСК «Мегаполис», в данный момент там на 95 процентов заменена кровля и уже на 80 процентов обновлён фасад, помимо этого осуществляются электромонтажные и внутренние отделочные работы, обновляются потолки и так далее.

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