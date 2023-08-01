Глава РД поддержал идеи по развитию Сергокалинского и Гунибского районов

Незадолго до этого по поручению главы республики районы посетил премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов и озвучил ключевые вопросы, требующие внимания.

Так, в Сергокалинском районе строится Дом культуры в селе Сергокала на 600 мест, общая готовность объекта в настоящее время составляет 40%. Для завершения строительства необходимо посчитать общую сумму необходимых средств, проработать источники финансирования и в соответствии с этим определить окончательные сроки завершения строительства.

В Сергокалинской школе №1 отсутствует помещение пищеблока, ранее поступало обращение об этом от местных жителей. В связи с чем необходимо разработать задание на проектирование и предусмотреть средства на строительство.

Помимо прочего, в муниципалитете имеется ряд проблемных участков автодорог, их планируют обустроить.

В Гунибском районе был проведен мониторинг законности предпринимательской деятельности вблизи туристических объектов. Совместно с главой района был определен участок, куда переведут коммерческие объекты. Поставлен срок: необходимо выполнить это в течение полутора-двух месяцев.

Абдулмуслим Абдулмуслимов, вице-премьер РД Заур Эминов и глава Минтуризма Эмин Мерданов встретились с инициативной группой по развитию Гамсутля. Туризм здесь планируется развивать в рамках правового поля. Территорию, прилегающую к Салтинскому водопаду, приводят в порядок и устраняют все замечания.

Помимо этого, жители района подняли вопрос о состоянии памятников культурного наследия. По данному вопросу запланировано совещание, где будут выработаны решения и доведены до Главы республики.

Руководители хозяйств сообщили о проблемах с водоснабжением, в том числе по части мелиорации. Фермеры развивают животноводство в горной части. Также имеются проблемы с водообеспечением села Гуниб.

В свою очередь, Сергей Меликов поручил провести встречу со всеми задействованными в этой работе органами власти для более детального обсуждения всех перечисленных пунктов.