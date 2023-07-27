Абдуразак Джамалутдинов и Шамиль Омаров стали почетными гостями Первого межрегионального конгресса новых медиа

Депутат Народного Собрания республики Шамиль Омаров и руководитель республиканского Агентства информации и печати Абдуразак Джамалутдинов по приглашению заместителя председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы РФ Олега Матвейчева, в качестве почётных гостей от Дагестана приняли участие в работе Первого межрегионального конгресса новых медиа, прошедшем накануне в Москве в конференц-зале Москва-Сити.

Организация прямого диалога между представителями отрасли блогосферы и органами государственной власти является одной из приоритетных задач государственной политики. Конгресс Новых медиа собрал известных федеральных и региональных топ-блогеров и лидеров интернет-коммуникаций, предпринимателей, правозащитников, политиков, а также представителей крупных компаний и агентств, органов государственной власти и традиционных СМИ из регионов России, - отметил парламентарий.