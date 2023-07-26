Депутат ГД РФ Джамаладин Гасанов поздравил дагестанцев с Днём Конституции РД

Сердечно поздравляю вас с одним из значимых государственных праздников – Днем Конституции Республики Дагестан!

Принятая Конституционным Собранием республики в июле 2003 года Конституция Дагестана отразила волю и интересы многонационального и многоконфессионального дагестанского народа, стала прочной базой для дальнейшего развития демократии и позитивных процессов в жизни дагестанского общества.

День Конституции Республики Дагестан – это наш государственный праздник, призванный объединять всех дагестанцев независимо от национальности, вероисповедания и социального происхождения, символизирующий многовековые традиции сплочения всего народа во имя достижения великих целей.

Основной закон республики сыграл особую роль в становлении новой системы общественных отношений, основанной на конструктивном межнациональном и межконфессиональном сотрудничестве, сохранении историко-культурного наследия, успешном развитии гражданского общества, становлении правового самосознания людей.

Наша задача чтить и хранить заложенные в Конституции общенациональные ценности, строить на их основе стабильное, правовое, демократическое государство.

Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия, успехов в делах на благо Дагестана и России!