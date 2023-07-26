ЗАМАНА - Председатель Правительства Дагестана вручил награды особо отличившимся жителям республики

Председатель Правительства Дагестана вручил награды особо отличившимся жителям республики

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26 июля, 2023. Среда 17:25
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Председатель Правительства Дагестана вручил награды особо отличившимся жителям республики

26 июля, в день празднования принятия  Конституции Республики Дагестан руководитель кабинета министров РД Абдулмуслим Абдулмуслимов в торжественной обстановке  наградил государственными наградами отличившихся дагестанцев.

Председатель Правительства Дагестана вручил награды особо отличившимся жителям республики

 

Председатель правительства в первую очередь поздравил собравшихся с государственным праздником республики и отметил, что принятый в 1994 году Основной Закон явился главной отправной точкой на пути укрепления нашей государственности и объединения общества.

 

Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил награждаемых от имени Главы Республики Дагестан Сергея Меликова, а также от себя лично. Руководитель кабмина отметил,  что  наша конституция подтвердила  свою значимость в сохранении  корней и исторических традиций, культуры и языков. 

Среди награжденных были педагоги, а том числе и работавших в Луганской и Донецкой областях, врачи, деятели науки, культуры,  представители промышленной сферы, агрокомплекса, органов власти,  представители  молодёжи, спорта, духовенства, различных общественных организаций.

Кроме того,  награды получили военнослужащин и сотрудники правоохранительных органов, в том числе участники специальной военной операции. 

Выражая слова благодарности за внимание к своему труду, педагог из Лакского района Магомед Кунбутаев, ученица  Республиканского центра образования Роза Кушиева и другие награжденные поблагодарили руководство республики за внимание к представителям различных сфер деятельности, за поддержку молодежи, значительные преобразования в социально-экономической  общественно-политической жизни республики.

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