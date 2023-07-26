Председатель правительства в первую очередь поздравил собравшихся с государственным праздником республики и отметил, что принятый в 1994 году Основной Закон явился главной отправной точкой на пути укрепления нашей государственности и объединения общества.
Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил награждаемых от имени Главы Республики Дагестан Сергея Меликова, а также от себя лично. Руководитель кабмина отметил, что наша конституция подтвердила свою значимость в сохранении корней и исторических традиций, культуры и языков.
Среди награжденных были педагоги, а том числе и работавших в Луганской и Донецкой областях, врачи, деятели науки, культуры, представители промышленной сферы, агрокомплекса, органов власти, представители молодёжи, спорта, духовенства, различных общественных организаций.
Кроме того, награды получили военнослужащин и сотрудники правоохранительных органов, в том числе участники специальной военной операции.
Выражая слова благодарности за внимание к своему труду, педагог из Лакского района Магомед Кунбутаев, ученица Республиканского центра образования Роза Кушиева и другие награжденные поблагодарили руководство республики за внимание к представителям различных сфер деятельности, за поддержку молодежи, значительные преобразования в социально-экономической общественно-политической жизни республики.