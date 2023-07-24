ЗАМАНА - Сергей Меликов поручил проверить законность платных парков в туристических местах

Сергей Меликов поручил проверить законность платных парков в туристических местах

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24 июля, 2023. Понедельник 12:48
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Сергей Меликов поручил проверить законность платных парков в туристических местах

Глава Дагестана Сергей Меликов довольно жестко отреагировал на информацию о платных парковках на территории туристических объектов в регионе.

Сергей Меликов поручил проверить законность платных парков в туристических местах

По его словам, такие факты уже есть в в Хунзахском, Дербентском и Буйнакском районах.

Сергей Меликов поручил проверить законность платных парковок и всю документацию.

 

 

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