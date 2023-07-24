По его словам, такие факты уже есть в в Хунзахском, Дербентском и Буйнакском районах.
Сергей Меликов поручил проверить законность платных парковок и всю документацию.
Глава Дагестана Сергей Меликов довольно жестко отреагировал на информацию о платных парковках на территории туристических объектов в регионе.
По его словам, такие факты уже есть в в Хунзахском, Дербентском и Буйнакском районах.
Сергей Меликов поручил проверить законность платных парковок и всю документацию.
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