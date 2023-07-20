Шамиль Омаров стал участником круглого стола 10-го форума по поддержке малых и средних предприятий России и Китая

Депутат Народного Собрания республики Шамиль Омаров в рамках программы визита в Китай принял участие Круглом столе 10-го форума по поддержке малых и средних предприятий России и Китая, прошедшем сегодня в городе Иу провинции Чжецзян.

Организаторами мероприятия выступают российская партия "Справедливая Россия-За правду" и Компартия КНР.

Парламентарий отметил, что помимо парламентариев и членов партии, в составе российской делегации входят представители бизнеса.

На форуме Омаров выступил с докладом по теме развития межгосударственных экономических отношений малого и среднего бизнеса Российской Федерации и Китайской Народной Республики через призму развития международных транспортных коридоров.

Депутат в своем докладе подчеркнул, что именно развитие международных транспортных коридоров, в частности «Север-Юг», вносит неоценимый вклад для перемещения товаров и грузов между нашими странами и не только, производство, которых осуществляется в том, числе малым и средним бизнесом.

Международный транспортный коридор «Север – Юг» – это стратегический проект по созданию мультимодального пассажирского и грузового транспортного маршрута протяженностью 7200 км от морского порта Санкт-Петербурга до одного из самых крупных портов на западном побережье Индии – Мумбай. Направление включает в себя морские пути от порта Мумбай до Иранских портов Чехбехар и Бендер-Аббас, железнодорожные пути через Иран, Азербайджан и Россию, морские перевозки в Каспийском море, включая развитие речных путей, а также автомобильные магистрали через территорию Армении, Азербайджана, Республики Казахстан, Туркмении, Ирана и России.

Сегодня грузооборот МТК «Север-Юг» составляет свыше 17 млн. тонн. Несмотря на небольшие объемы, динамика роста грузооборота впечатляет. Скажем, еще в 2019 году грузооборот по МТК «Север-Юг» не превышал и 9 млн. тонн.

Активному росту грузооборота способствует то, что Россия совместно со своими партнерами снимает инфраструктурные ограничения на всей протяженности транспортного коридора.

В докладе Шамиль Омаров подробно остановился на перспективных направлениях развития и технического переоснащения грузоперевозок, а также на структуре самих экспортируемых грузов. Отметил и некоторые имеющиеся, на мой взгляд, проблемы, решение которых благоприятно скажется на загрузке международных транспортных коридоров в части экспорта и импорта товаров.