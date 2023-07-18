В составе делегации —замминистра спорта Гайдарбек Гайдарбеков, чемпион мира по рукопашному бою Пахрудин Магомедов и другие.
В Луганске они встретились с Председателем Правительства ЛНР Сергеем Козловым.
Подробнее — здесь.
Дагестанская Делегация посетила Донецкую и Луганскую республики под руководством помощника Главы Дагестана Магомеда Гаджимагомедова.
В составе делегации —замминистра спорта Гайдарбек Гайдарбеков, чемпион мира по рукопашному бою Пахрудин Магомедов и другие.
В Луганске они встретились с Председателем Правительства ЛНР Сергеем Козловым.
Подробнее — здесь.
Сетевое издание “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..