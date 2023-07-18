ЗАМАНА - Делегация из Дагестана посетила ЛНР и ДНР

Делегация из Дагестана посетила ЛНР и ДНР

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18 июля, 2023. Вторник 11:52
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Делегация из Дагестана посетила ЛНР и ДНР

Дагестанская Делегация посетила Донецкую и Луганскую республики под руководством помощника Главы Дагестана Магомеда Гаджимагомедова. 

Делегация из Дагестана посетила ЛНР и ДНР

В составе делегации —замминистра спорта Гайдарбек Гайдарбеков, чемпион мира по рукопашному бою Пахрудин Магомедов и другие. 

В Луганске они встретились с Председателем Правительства ЛНР Сергеем Козловым. 

 

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