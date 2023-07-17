ЗАМАНА - Депутат Шамиль Омаров с рабочим визитом посетил Китай

Депутат Шамиль Омаров с рабочим визитом посетил Китай

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17 июля, 2023. Понедельник 09:33
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Депутат Шамиль Омаров с рабочим визитом посетил Китай

Депутат Народного Собрания республики Шамиль Омаров в составе делегации партии "Справедливая Россия - За правду" во главе с руководителем партийной фракции в Госдуме Сергеем Мироновым находится с рабочим визитом в Китае. 

Депутат Шамиль Омаров с рабочим визитом посетил Китай

В составе делегации депутаты Госдумы РФ и представители ряда регионов России.

 

Как отметил парламентарий, программа визита включает широкий спектр вопросов в сфере международных отношений, развития экономики и укрепления безопасности.

 

В Пекине нам предстоят встречи с высокопоставленными руководителями ЦК КПК, которые внесли большой вклад в борьбу с коррупцией и должностными преступлениями в среде партийной и хозяйственной бюрократии. 

Партийная делегация примет участие в работе X форума по поддержке малых и средних предприятий РФ и КНР, - отметил Омаров. 

 

 "В Китае успешно работает социалистическая по своей сути экономика, ее изучение – одна из главных целей визита. Мы побываем в провинции Чжэцзян – центре высоких технологий и ВПК. В Чжэцзяне внедрена собственная модель развития, в основе которой поощрение малого бизнеса, крупные госинвестиции в инфраструктуру и производство доступных товаров для внутреннего рынка и экспорта. Это созвучно нашей программе, не сомневаюсь, что обсуждение будет взаимно полезным", - цитирует Сергея Миронова парламентарий.

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