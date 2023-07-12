Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов провел прием граждан в Региональной общественной приемной партии

Как правило «региональная» неделя депутата – это огромное количество различных мероприятий и встреч. Необходимо и очень важно уделять много времен выездам на места, в горные и высокогорные районы. Встречи с активом и руководством муниципальных образований, оказание помощи семья участников СВО, выполнение различных поручений партии «Единая Россия» и много других мероприятий и встреч по вопросам, связанным с полномочиями и компетенциями моего профильного комитета по энергетике.

Но главным приоритетом в этом плотном графике работы для депутата ГД РФ Джамаладина Гасанова всегда был, есть и будет прием граждан в региональной общественной приемной партии «Единой России».

В этот раз, на прием к депутату записались жители из разных муниципальных образований избирательного округа. А это в основном жители горных и высокогорных районов Республики Дагестан. Проблемы граждан затрагивали различные сферы жизнедеятельности: вопросы социального обеспечения, проблемы ЖКХ, газификации, энергообеспечения, муниципалитетов республики и еще многие другие вопросы.

Житель с. Гапшима Акушинского района Алиев Габибулла Рабаданович, от имени избирателей, проживающих в населенном пункте Мегва, обратился к депутату с просьбой оказать содействие в возврате первоначального названия их села и включения его в состав сельского поселения «Село Гапшима».

Инвалид 2 группы, пенсионер Карагишов Магомед Джамаладинович, проживающий в городе Хасавюрт, обратился с жалобой на то, что по вине местного УСЗН, его лишили коммунальных льгот, которые ему причитаются как инвалиду 2 группы.

Пенсионерка, жительница с. Цуликана Акушинского района, обратилась с жалобой на то, что 5 лет назад ее сосед построил себе дом на месте родника, который располагался недалеко от ее дома. После этого родниковая вода стала заливать ее участок.

Сын погибшего участника СВО Якубов Тимирлан Феликсович, проживающий в городе Буйнакск, обратился с просьбой оказать содействие в решении вопроса исполнения всех социальных гарантий и обязательств в полном объеме всем родственникам погибших в зоне СВО.

В это день на прием к депутату ГД РФ, члену партии «Единая Россия» Джамаладину Гасанову записалось 10 человек. Все их просьбы и жалобы будут направленны в соответствующие министерства и ведомства и муниципальные образования. Ход их реализации взят на контроль по