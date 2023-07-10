Депутат ГД РФ Джамаладин Гасанов проверил готовность объектов «народной» программы в Цунтинском районе.

Целью его поездки был контроль за ходом строительства школ, входящих в «народную программу» партии «Единая Россия», встреча с руководством, активом района и семьями участников СВО.

В поездке по району депутата сопровождали и.о. Главы района Ахмед Гамзатов, депутат Народного Собрания Республики Дагестан Абдулмуслим Курбаналиев и помощница депутата Государственной думы Портнягина Ольга Ивановна.

В Цунтинском районе Джамаладин Гасанов посетил два объекта строительства; строящуюся новую школу в селении Мекали и проходящий капремонт, школу в селении Кидеро.

Школа в с. Мекали на 60 ученических мест, возводится на месте сгоревшей в 2021 году Мекалинской средней школы. В школе, расположенной в с. Кидеро, рассчитанной на 160 ученических мест и которая является базовой школой для проведения экзаменов по ЕГЭ, идет капитальный ремонт за счет средств федерального бюджета. Оба объекта подрядчик обещал закончить к началу учебного года. Джамаладин Гасанов попросил подрядчика чтобы он не сбавляли темпы и напомнил ему и руководителю района об особом внимании, которое уделяют исполнению народной программы на местах Председатель ГД РФ Володин В.В и Секретарь Генерального Совета партии «Единая Россия» А. Турчак.

По пути к райцентру Джамаладин Гасанов заехал в село Мокок, где пострадавшие от пожара жители до сих пор не получили компенсационные выплаты. Выслушав проблему жителей, обещал оказать содействие в решении этой проблемы.

В актовом зале администрации района гостей ждали жители района и родственники участников СВО. Выступая перед собравшимися Джамаладин Гасанов, поблагодарил жителей района за оказанное доверие быть депутатом Государственной думы и представлять в высшем законодательном органе страны и интересы Цунтинского района. Джамаладин Гасанов избирался от округа куда входит и Цунтинский район.

«Цель моего приезда в ваш район является, услышать от первых уст предложения по развитию района, какие проблемы нужно решать в первую очередь и неотлагательно, хоть более или менее улучшит качество жизни жителей района и самое главное встреча с семьями участников СВО».

Джамаладин Гасанов отметил, что вопросы с дорогами конечно же для района должны быть самыми актуальными. «…Вместе с главой района, с депутатом народного собрания, детально изучим этот и другие самые наболевшие вопросы и встретимся с Председателем Правительства РД, с руководителями соответствующих министерств и ведомств от которых зависит решение этих и других проблем Цунтинского района.

Депутат НС РД Абдулмуслим Курбаналиев в своем выступлении поблагодарил Джамаладина Гасанова за приезд отметив, что Цунтинский район не каждый день посещают столь уважаемые и высокие гости в виду отдаленности от центра. «…От лица жителей района и от себя лично хотим приветствовать Вас на нашей земле и поблагодарит за ваш приезд, и что вы решили своими глазами увидеть проблемы и чаяния Цунтинского народа. Как ваши двери Джамаладин Набиевич, так и мои всегда открыты для жителей района все 24 часа…»

В завершении мероприятия Джамаладин Гасанов оказал родственникам участников СВО небольшую материальную помощь и вручил визитки со своими контактами, чтобы они на прямую смогли связаться с ними для решения различных проблем и вопросов.