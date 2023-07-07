Поскольку предприятия ОПК расширяют производства крайне возрастает потребность в профессиональных кадрах.
По словам Сергея Меликова рзвитие ОПК влияет на благосостояние и качество жизни в регионе.
Подробнее — здесь.
На минувшей встрече Сергея Меликова и и руководства СКФУ была достигнута договорённость о запуске пилотного проекта о подготовке кадров для оборонно-промышленного комплекса республики.
Поскольку предприятия ОПК расширяют производства крайне возрастает потребность в профессиональных кадрах.
По словам Сергея Меликова рзвитие ОПК влияет на благосостояние и качество жизни в регионе.
Подробнее — здесь.
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