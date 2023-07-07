ЗАМАНА - Дагестан будет участвовать в пилотном проекте по подготовке кадров ОПК

Дагестан будет участвовать в пилотном проекте по подготовке кадров ОПК

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07 июля, 2023. Пятница 14:07
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Дагестан будет участвовать в пилотном проекте по подготовке кадров ОПК

На минувшей встрече Сергея Меликова и и руководства СКФУ была достигнута договорённость о запуске пилотного проекта о подготовке кадров для оборонно-промышленного комплекса республики. 

Дагестан будет участвовать в пилотном проекте по подготовке кадров ОПК

Поскольку предприятия ОПК расширяют производства крайне возрастает потребность в профессиональных кадрах. 

По словам Сергея Меликова рзвитие ОПК влияет на благосостояние и качество жизни в регионе. 

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