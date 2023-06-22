Алексей Гасанов провел собрание Комиссии по противодействию коррупции в Дагестане

Вчера, 21 июня, по поручению главы Дагестана Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов провел заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в республике.

Обсудили меры по предупреждению и пресечению коррупции в строительной сфере, а также работу по антикоррупционной экспертизе республиканской и муниципальной нормативно-правовой базы.

Как отметил Алексей Гасанов, в рамках республиканских и федеральных программ в 2023 году финансируется строительство и проектирование 93 объектов социальной инфраструктуры, в том числе 62 объектов образования, проводится капремонт в 139 школах республики.

«Считаю необходимым усилить контроль за расходованием бюджетных средств, направленных на эти цели. Главам муниципальных образований напоминаю, что деньги должны быть освоены эффективно и по целевому назначению в установленные сроки, а запланированные работы проделаны качественно. Каждый глава муниципалитета несет персональную ответственность за это», – подчеркнул Гасанов.

Руководитель Администрации Главы и Правительства РД отметил значительный потенциал в предупреждении коррупционных нарушений внедрение технологий, которые подразумевают информационное моделирование объекта строительства. В том числе речь идет о «BIM-технологии» – цифровом представлении объекта с учетом огромного количества характеристик: физических параметров, включая информацию о материале и его производителях, дизайнерских решений, влияния на окружающую среду и прочих.

Особое место среди профилактических мер занимает, по словам Алексея Гасанова, антикоррупционная экспертиза как действующих нормативных правовых актов, так и их проектов.

«Основное предназначение антикоррупционной экспертизы – обеспечить такую нормативно-правовую основу деятельности государственных и муниципальных служащих, которая бы лишала должностных лиц возможности злоупотреблять своими полномочиями. Особое внимание необходимо уделять актам, которыми затрагиваются права граждан, интересы общества и государства, а также регулируются общественные отношения в наиболее значимых сферах», – сказал Алексей Гасанов.

В целях повышения качества проведения антикоррупционной экспертизы органам прокуратуры и юстиции рекомендовано продолжить на регулярной основе проводить обучающие мероприятия.

О минимизации коррупционных рисков в ходе контроля за расходованием бюджетных средств, направленных на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов государственной и муниципальной собственности рассказали первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РД Александр Нестеров.

По мнению выступавшего, главной задачей для предотвращения коррупционных рисков является обеспечение прозрачности административных процедур, а также более массовое внедрение информационных и автоматизированных технологий в строительной отрасли, позволяющих уменьшить влияние человеческого фактора.

Александр Нестеров уверен, что качественная реализация проектов, начиная с выделения земельного участка, который бы соответствовал целевому назначению, зависит прежде всего от органов местного самоуправления.

Вместе с тем Минстрой проводит мониторинг коррупционных рисков в курируемой сфере. Среди них – неправильная оценка проекта генерального плана поселения, городского округа, схемы территориального планирования муниципального района. При проведении контрольно-надзорных мероприятий выявляются случаи, когда застройщиками при возведении объектов капитального строительства нарушаются нормы градостроительного законодательства и допускаются отклонения от проектной документации. За неустранение нарушений застройщики привлекаются к административной ответственности.

В случае же выявления инспектором управления государственного строительного надзора отклонений построенного дома от проектной документации выносится предписание, неисполнение которого ведет к решению суда о сносе дополнительно надстроенных этажей.

По словам первого замминистра строительства, положительные результаты дает осуществление внешнего контроля. Так, по итогам проверки достоверности определения сметной стоимости объектов, финансируемых с участием средств бюджетной системы, достигнута экономия от первоначально заявленной стоимости строительства на 505 млн рублей.

Помимо прочего, проводится работа по повышению эффективности и результативности государственных закупок товаров и услуг, обеспечению их гласности и прозрачности.

В ходе заседания выступили председатель Счетной палаты РД Билал Джахбаров, руководитель Госфинконтроля республики Махач Ибрагимов, представители региональной прокуратуры и Минюста.