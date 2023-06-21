По словам министра, максимальную поддержку в упрощенном порядке регистрации права собственности на строение на земельном участке, которую они могут оказать в результате взаимодействия как региональных органов исполнительной власти, так и федеральных органов, они, безусловно, окажут.
Минимущество Дагестана окажет содействие пострадавшим от ливня жителям Буйнакска
- Автор Дарья
- 21 июня, 2023. Среда 08:52
Рабочие команды из сотрудников Министерства имущества, Росреестра, МФЦ и Дагтехкадастра прибыли на место Чрезвычайной Ситуации в Буйнакске, эксперты планируют детально отработать каждую заявку, проинформировал в прямом эфире ЦУР Дагестана вице-премьер региона, руководитель Минимущества Заур Эминов.
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