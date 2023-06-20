Депутат Асият Алиева провела в Махачкале прием граждан

К Алиевой обратилась женщина из Махачкалы, жена участника СВО Лариса Джанаева, попросившая оказать поддержку в госпитализации ребенка. С жалобой на утечку чистой воды, заливающей территорию их улицы и канализационные стоки, обратился житель города Муса Дадаев. Для решения этой проблемы будет передан запрос в ОАО "Махачкалаводоканал". В общем за помощью к депутату обратились 14 жителей региона. Все заявки Асият Алиева взяла под свой контроль.