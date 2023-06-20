ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана открыл памятные доски погибшим на СВО жителям Ахвахского района

Премьер-министр Дагестана открыл памятные доски погибшим на СВО жителям Ахвахского района

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20 июня, 2023. Вторник 16:23
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Премьер-министр Дагестана открыл памятные доски погибшим на СВО жителям Ахвахского района
Глава кабинета министров Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в воскресенье, 18 июня, принял участие в церемонии открытия памятных досок погибшим на СВО жителям Ахвахского района.
Премьер-министр Дагестана открыл памятные доски погибшим на СВО жителям Ахвахского района

Мемориальные плиты посвящены отдавшим жизни при исполнении служебного долга участнику специальной военной операции Гаджи Хасуевичу Саидову и командиру отделения 80-й арктической мотострелковой бригады Саиду Магомедовичу Саидову.

«Сегодня наша страна переживает сложное время. Это новая история нашей родины, и как никогда для России важно, чтобы такие мероприятия, прививающие духовно-нравственные ценности и дух патриотизма, ставились во главу угла, проводились по всей стране.

Мы будем всегда помнить подвиги наших героев, их семьи всегда могут рассчитывать на помощь от правительства», — выступил премьер-министр региона на церемонии.

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