Глава РД рассказал ТАСС о ключевых направлениях развития республики

С 14 по 17 июня в северной столице страны состоялся Петербургский международный экономический форум – одно из самых масштабных событий России. Делегация из Дагестана заключила 10 соглашений в различных сферах. Об основных векторах развития региона на сегодняшний день ТАССу рассказал глава республики Сергей Меликов.

300 гостиниц за последние 3 года

Около 300 новых средств размещения появилось в Дагестане за последние три года. Рост номерного фонда вызван увеличением туристического потока в регион.

«Тенденция увеличения туристического потока наблюдается в течение последних нескольких лет. В связи с этим мы отмечаем рост номерного фонда. За последние три года количество выявленных средств размещения выросло на 291 единицу», – сказал Меликов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, 10 модульных гостиниц в регионе были построены в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Кроме того, в прошлом году в регионе была запущена новая мера государственной поддержки для муниципальных образований - предоставление субсидий на реализацию проектов местных инициатив, направленных на развитие туризма.

«В рамках данных мер поддержано 9 проектов в 8 муниципалитетах, среди них - такие известные локации для наших туристов, как Салтинский водопад и водопад Тобот, село Старый Гоор и Карадахская теснина», – добавил Меликов.

В регионе также предусмотрены меры поддержки на создание туристической инфраструктуры. Из бюджета республики средства на эти цели получили 90 проектов. По данным Минтуризма региона, в республике наблюдается устойчивый рост туристического потока. По итогам 2021 года турпоток в республику впервые превысил 1 млн человек, рост по отношению к предыдущему году составил 29,1%. В 2022 году регион принял около 1,5 млн туристов.

Республиканские отели на начало лета загружены практически полностью.

Об устойчивом росте турпотока свидетельствуют в том числе данные пассажиропотока аэропорта Махачкалы, который вырос за первые пять месяцев 2023 года на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам конкурсного отбора, проведенного Минэкономразвития РФ, Дагестан в этом году получит около 200 млн рублей на строительство новых модульных гостиниц. Объекты планируют возвести в 2024 году.

Развитие Махачкалинской агломерации

Координационный совет по развитию Махачкалинской агломерации, который будет принимать решения по строительству социальных и инфраструктурных объектов, создадут в Дагестане. Об этом сообщил ТАСС глава региона Сергей Меликов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В ближайшее время планируем принять республиканский закон об агломерациях и создать координационный совет при главе Республики Дагестан по развитию Махачкалинской агломерации. Все принимаемые решения по строительству социально значимых и инфраструктурных объектов в границах Махачкалинской агломерации будут обсуждаться на создаваемом координационном совете», – сказал Меликов.

По его словам, для развития агломерации планируют предусмотреть механизм комплексного развития территорий. «По итогам анализа на территории Махачкалинской агломерации выявлены 12 первоочередных потенциальных территорий, которые могут быть вовлечены в комплексное развитие. Их общая площадь составляет более 1 000 гектаров», – сказал глава региона.

Меликов добавил, что разработка документации по планировке и реализация проекта путем объединения крупных застройщиков позволят создать непрерывную цепь набережных и общественных пространств, от морского торгового порта в Махачкале до места базирования кораблей Каспийской флотилии в Каспийске.

Ранее в пресс-службе института развития жилищного строительства ДОМ.РФ сообщили, что власти республики предложили ДОМ.РФ разработать мастер-план для Махачкалинской агломерации по аналогии с мастер-планом Дербента, который был создан за счет пожертвований госкомпании и уже реализуется.

Такие же документы теперь подготовят для Махачкалы и Каспийска в рамках работы над стратегией развития агломерации. Также в документ намерены включить концепцию комплексного развития земельного участка площадью 20,7 га в поселке Ленинкент. Сверх этого, ДОМ.РФ прорабатывает возможность использовать инфраструктурные облигации для строительства дороги к Махачкалинскому морскому порту. Потенциальный размер займа - 5 млрд рублей.

Консолидация газовых сетей

В Дагестане планируют передать в собственность «Газпром межрегионгаз» более 4,5 тыс. км бесхозных газовых сетей региона в 2023 году.

«Минимуществом Дагестана совместно с «Газпром межрегионгаз» прорабатывается вопрос о приватизации 605 объектов газораспределения общей протяженностью более 4,5 тыс. км», – сказал Меликов.

По его словам, планируется продажа 282 объектов газораспределения, протяженностью более 1,6 тыс. км в первом полугодии 2023 года. Оставшиеся 308 объектов протяженностью порядка 3 тыс. км планируют консолидировать во втором полугодии.

«По ним мы выделили дополнительные средства в размере 60 млн рублей для проведения кадастровых работ по привязке объектов к земельным участкам и установлению охранных зон», – добавил глава региона.

Ранее на полях ПМЭФ состоялась рабочая встреча главы региона Сергея Меликова с генеральным директором «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым. Стороны обсудили программу развития газоснабжения и газификации республики, рассчитанную до 2025 года, которая была актуализирована. В рамках пятилетней программы компания планирует провести реконструкцию и техническое перевооружение 36 газораспределительных станций, а также реконструкцию трех газопроводов-отводов со станции «Кизляр» и к селам Белиджи и Новолак.