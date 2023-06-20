ЗАМАНА - Сергей Меликов: «Первое совещание по подготовке республики к зиме пройдет уже в июле»

Сергей Меликов: «Первое совещание по подготовке республики к зиме пройдет уже в июле»

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20 июня, 2023. Вторник 09:07
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Сергей Меликов: «Первое совещание по подготовке республики к зиме пройдет уже в июле»

В рамках завершения XXVI Петербургского международного экономического форума руководитель Дагестана Сергей Меликов дал комментарий на тему подготовки к отопительному сезону и в целом к зиме.

Сергей Меликов: «Первое совещание по подготовке республики к зиме пройдет уже в июле»

«К зиме в Дагестане не готовились лет 15. При подготовке к ней формируется программа, выделяются средства. Если бы такая система функционировала, мы бы не столкнулись с нынешним печальным положением.

В текущем году мы уже приступили к подготовке, сформирован оперштаб и озвучены указания. Уже в июле состоятся первые слушания отраслевиков, участвующих в подготовке к отопительному периоду. Мы зафиксируем входной контроль и, исходя из этого, на июль, август и сентябрь будем планировать мероприятия по подготовке к отопительному сезону», – высказался Меликов.

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