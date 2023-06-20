Сергей Меликов: «Первое совещание по подготовке республики к зиме пройдет уже в июле»

В рамках завершения XXVI Петербургского международного экономического форума руководитель Дагестана Сергей Меликов дал комментарий на тему подготовки к отопительному сезону и в целом к зиме.

«К зиме в Дагестане не готовились лет 15. При подготовке к ней формируется программа, выделяются средства. Если бы такая система функционировала, мы бы не столкнулись с нынешним печальным положением.

В текущем году мы уже приступили к подготовке, сформирован оперштаб и озвучены указания. Уже в июле состоятся первые слушания отраслевиков, участвующих в подготовке к отопительному периоду. Мы зафиксируем входной контроль и, исходя из этого, на июль, август и сентябрь будем планировать мероприятия по подготовке к отопительному сезону», – высказался Меликов.