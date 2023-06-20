Сергей Меликов: «Мы идем по пути поиска новых связей – не только экономических, но и политических»

По итогам XXVI Петербургского международного экономического форума Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал влияние санкционного давления на республику и поделился мнением о том, насколько иностранцы заинтересованы в сотрудничестве с Дагестаном.

Говоря о санкциях, Сергей Меликов отметил, что для республики ощутимо давление, несмотря на развитие своих сельхозпроизводителей.

«У нас есть крупнейший сельскохозяйственный проект “Полоса”, который реализуется в Южном Дагестане. Это большой растениеводческий комплекс, там идет развитие, по сути, всего, что растет в Дагестане. Помимо развития, необходимо хранение, а для этого нужны холодильники. Холодильное оборудование ранее заказывалось в Европе, Италии. Альтернатива есть у китайцев, турков, но они тоже не отстают от нас в плане предпринимательства: соответственно, ценник растет. Те цены, которые предприниматель затрачивал три года назад, на сегодняшний день во многом увеличиваются по суммам и продукция в разы уступает по качеству.

Или, к примеру, скачок с подорожанием стройматериалов, который коснулся строительной отрасли, в том числе социальных объектов – детских садов, школ. Это тоже внешнее давление. И таких примеров много», – подчеркнул Глава региона.

По словам Сергея Меликова, именно по этим причинам руководство республики идет по пути поиска новых связей.

«Мы идем по пути поиска новых связей – не только экономических, но и политических, которые потом могли бы привести к правильному обмену в интересах социально-экономического развития тех или иных регионов – Азербайджана, Беларуси, стран Центральной Азии, Таджикистана, Узбекистана и других. Заинтересованность есть везде.

В первую очередь – это заинтересованность в производстве и обмене продуктами сельхозтоваропроизводителей. Но если для Беларуси интересны и овощи, и фрукты, то они не могут быть интересны Узбекистану, у них хватает своего. А вот вопрос развития виноградарства интересен и нам, и им. Поскольку мы можем обмениваться саженцами, какими-то технологиями, использовать наш питомник. К примеру, можем обмениваться сортами, которые являются традиционными для Узбекистана, но и приемлемы для Дагестана.

Что касается зарубежных партнеров из стран Ближнего Востока, из Ирана, им интересна наша баранина. Мы стараемся развивать производство полного цикла, потому что зарубежным партнерам не интересна продукция, которая поставляется частным предпринимателем или фермером. Они заинтересованы в больших объемах и в тех стандартах, которые может поставить только организованное производство тех или иных продуктов. Если говорить про баранину, то мы сегодня стараемся ввести стандарт “Халяль”», – подчеркнул он.

Напомним, что ранее руководитель Роскачества Максим Протасов встретился с муфтием Дагестана шейхом Ахмадом-хаджи Абдуллаевым. В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия Роскачества и Муфтията РД в сфере обеспечения граждан нашей страны качественной продукцией и услугами в области образования.

Были также затронуты вопросы формирования системы национальных стандартов в сфере «Халяль», а также сертификации предприятий региона на соответствие такому стандарту.

В структуре Роскачества создан Национальный центр компетенций в области халяльной продукции и услуг. Деятельность Центра позволит сформировать эффективную и надежную инфраструктуру рынка халяльной продукции в России и обеспечит доверие к ней отечественных и международных потребителей.

Сергей Меликов также отметил, что на данный момент в республике пытаются создать определенный стандарт для продукции из Дагестана и согласовать его с зарубежными партнерами.

«То есть мы предоставляем стандарт и отвечаем за то, что именно по этому стандарту мы будем предоставлять свои продукты. Если их этот стандарт устраивает, значит мы разрабатываем систему поставок, то есть экспорта, который у нас пока растет очень медленно.

Мы рассчитываем на международное сотрудничество после нового этапа развития Махачкалинского морского торгового порта. 31 июля должны завершиться мероприятия по его приватизации. Порт, безусловно, – это гавань, которая будет заниматься реализацией груза и товарооборота не только с зарубежными странами и не только в Прикаспии.

Представители арабских государств, – не тех, c кем мы традиционно общаемся, но и других, например, Палестины, – тоже предлагают новые коммуникации с Комитетом Лиги арабских государств, который на базе посольств арабских стран создан в Москве. Представитель Индии подходил на форуме, приглашал к диалогу.

Предложений много. Все они интересные, но очень хочется, чтобы они соответствовали нашим возможностям, потому что здесь пустых обещаний давать нельзя. Иначе нам перестанут верить», – прокомментировал Глава РД Сергей Меликов.