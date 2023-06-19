Сергей Меликов: «В Дагестане реализуется 48 крупных инвестиционных проектов»

О перспективах улучшения инвестиционного климата региона и развитии экономики в интервью «Интерфаксу» рассказал глава Дагестана Сергей Меликов.

– Сергей Алимович, как Вы оцениваете предварительные итоги участия Дагестана в ПМЭФ? Какие соглашения и встречи могли бы выделить?

– Первые дни на форуме оказались для нас плодотворными: мы заключили ряд соглашений, в том числе с регионами. Например, достигнуты договоренности о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с Белгородской, Новосибирской и Запорожской областями, Чувашской республикой.

В рамках форума также мы подписали соглашения с рядом ведущих компаний страны. Так, ПАО «РусГидро» подготовит предложения по актуализации схем водоснабжения и водоотведения Дагестана.

Со Сбербанком договорились о сотрудничестве в области цифровизации здравоохранения и образования. У нас есть планы по созданию в Дагестане «Школы 21». Это перспективный проект, который будет очень полезен для развития образования в сфере IT и более динамичной цифровизации всех отраслей в республике.

– Насколько, по Вашей оценке, республика привлекательна для инвесторов? Можете ли Вы отметить улучшение инвестиционного климата в Дагестане?

– Да, бесспорно, Дагестан активно развивается. Об этом свидетельствует, в частности, увеличение пассажиропотока и товарооборота в терминалах морского порта. Эти процессы привлекают в наш регион предпринимателей.

Что касается крупных инвестпроектов, то на сегодняшний день в республике их 48. Все они сопровождаются отраслевыми органами власти. Есть и ряд других проектов, за ходом реализации которых мы также следим. Улучшение инвестиционного климата, создание максимально комфортных условий для бизнеса - одна из основных задач развития республики.

Например, в текущем году ООО «Алияк» планирует реализовать сразу три инвестиционных проекта на территории Сулейман-Стальского района, компания занимается реконструкцией роботизированной молочно-товарной фермы и животноводческой фермы на 6 тыс. овцематок, строит гостиницу на 60 мест.

Что касается агропромышленного комплекса, компания «Алвиса вайн» реализует в республике проект по строительству винно-коньячного производственного комплекса в Дербентском районе. Еще одна компания – ООО «Дагмясо» - в текущем году приступила к строительству мясоперерабатывающего предприятия с законченным циклом в Кизилюртовском районе.

В Дагестане также активно реализуются два крупных проекта в сфере туризма: по созданию туристско-рекреационного комплекса «Каспий» Карабудахкентском районе и по созданию туристско-оздоровительного комплекса «Кпул-Ятар» Сулейман-Стальском районе.

Стратегическое значение для Дагестана имеет и транспортно-логистический комплекс. Международный транспортный коридор «Север-Юг» уже сегодня обеспечивает экономические связи России с Закавказьем, Средней Азией, Казахстаном, Турцией и Ираном и обладает большим потенциалом для транзита международных потоков между Средней и Юго-Восточной Азией, Ближним Востоком и Европой. Инфраструктурными элементами транспортного комплекса являются активно развивающиеся Махачкалинский морской торговый порт и Махачкалинский международный аэропорт, железнодорожные, автомобильные и трубопроводные магистрали.

– Как сегодня развивается туризм в Дагестане?

– В последние годы турпоток в республику стабильно растет. Вместе с тем, для перехода нашего туристического продукта на качественно новый уровень необходима реализация якорных инвестиционных проектов, таких как создание на территории Дербентского района особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Каспийский прибрежный кластер», каспийского курорта «Каякент» и всероссийского детского центра «Дагестан».

Вопрос о создании такой туристско-рекреационной зоны нам удалось проработать при поддержке федеральных органов власти. АО «Кавказ.РФ» занимается подготовкой мастер-плана и проекта планировки территории. В республике запланировано обустройство береговой полосы протяженностью 6 км в Дербентском районе, создание современных пространств, спортивных и развлекательных зон, строительство новой туристской инфраструктуры. Все это крупные проекты, реализация которых потребует не только больших ресурсов, но и времени.

– Как в Дагестане стимулируют импортозамещающие производства? Какие проекты в этой сфере наиболее интересны?

– В целом из 48 проектов, внесенных в реестр импортозамещающих производств, 14 реализуются в сфере промышленности. Для поддержки таких производств применяется кластерный подход. Так, создан промышленный стекольный кластер СКФО, куда вошли Дагестан и Северная Осетия, а в республике создана Ассоциация промышленных кластеров Дагестана.

У нас активно развивается лифтостроение и авиастроение, налаживается изготовление импортозамещающих комплектующих в обувной отрасли. В текущем году мы планируем открытие двух фабрик по производству обуви - ООО «ДОФ » и ООО «Гасса».

Что касается легкой промышленности, то у нас набирает обороты производство текстильных изделий. В ближайшие месяцы в Махачкале ООО «Каспий картон» запустит производство бумажно-картонажной продукции.

На юге республики ООО «Дагестан стекло тара» строит стекловаренную печь мощностью 160 тонн стекломассы в сутки.

– Как Вы оцениваете объемы экспорта дагестанской продукции?

– В 2022 году объемы экспорта продукции дагестанского производства выросли почти в два раза. При этом экспорт сельхозпродукции изначально был ориентирован на рынки дружественных России стран. В Абхазию поставляются кондитерские товары и алкогольные напитки, в ОАЭ – мед, урбеч, минеральная вода, в Китай и Индию – овечья шерсть, в Азербайджан, Иорданию, Таджикистан, Узбекистан и Ливан – крупный и мелкий рогатый скот, в Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Саудовскую Аравию – натуральные соки, в Азербайджан и Узбекистан – рыба и в Азербайджан – рис.

Отмечу, что новые возможности открывает перед Дагестаном развитие международного транспортного коридора «Север – Юг», который позволит дагестанским сельхозтоваропроизводителям расширять торгово-экономические связи с государствами Средней Азии, Закавказья, Индией, странами Персидского залива. Эти перспективные рынки имеют большой экспортный потенциал.

В случае заинтересованности зарубежных партнеров республиканские производители смогут поставлять на экспорт более 2,5 тонн риса в год, бутилированную воду, различную мясную продукцию, в том числе мясо птицы глубокой заморозки, урбеч.

– На совещании в Краснодарском крае, посвященном развитию рынка газомоторного топлива, Вы обращались к председателю совета директоров «Газпрома» Виктору Зубкову с предложением построить в республике завод по производству сжиженного природного газа. На каком этапе находится рассмотрение вопроса реализации проекта, каких договоренностей удалось достичь?

– Развитие рынка газомоторного топлива - более экологичного и значительно более дешевого - для нас является одним из наиболее перспективных направлений, в том числе с учетом растущего числа использующего его транспорта. Для его реализации требуется наличие соответствующей территории, инфраструктуры и источников финансирования.

Республиканскими профильными министерствами рассматривается возможность строительства завода по производству сжиженного природного газа на территории индустриальных парков и территориях опережающего экономического развития, обладающих льготами и преференциями по налогам и арендной плате.

Отмечу, что в рамках индустриального парка «Аврора» прорабатывается вопрос строительства автозаправочного комплекса, включающего многотопливную заправочную станцию, станцию технического обслуживания транспорта, пункт переоборудования транспортных средств на сжиженный природный газ и компримированный природный газ, а также зоны отдыха и питания.

– Дагестан одним из первых в России создал фонд помощи семьям военнослужащих в зоне СВО. Как сегодня выстроена работа по поддержке дагестанских бойцов и их близких?

– С марта 2022 года в республике функционирует фонд «Все вместе», который полностью оправдал свое название: органы власти, бизнес, простые дагестанцы – все внесли в него свой вклад, благодаря чему мы смогли оказать дополнительную помощь каждой семье, потерявшей близкого в ходе СВО.

Буквально в мае во исполнение указа президента РФ Владимира Путина состоялось открытие регионального отделения государственного фонда «Защитники Отечества». Его основной целью является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов, содействие им в получении всех полагающихся мер государственной поддержки. Со дня открытия фонда в нашей республике в него обратились 54 человека, всем им оказана помощь.

– В 2023 году вся страна отмечает 100-летие Расула Гамзатова. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, мероприятия будут проходить в течение всего года. Какие из них станут наиболее яркими, масштабными и значимыми?

– В рамках федерального и республиканского планов по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения Расула Гамзатова в текущем году пройдут 185 мероприятий. Кроме основных торжеств в Дагестане, других регионах России и ближнем зарубежье запланирован ряд мероприятий в сферах просветительской и издательской деятельности.

Планируется приведение в надлежащее состояние объектов культуры, здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, благоустройство и озеленение городских и сельских территорий, развитие объектов инженерной инфраструктуры.

Отмечу, что недавно в Совете Федерации на высоком уровне прошли дни Расула Гамзатова. Главные мероприятия, конечно, состоятся в сентябре. Мы планируем масштабные юбилейные торжества в Дагестане, Москве и Санкт-Петербурге. В частности, в сентябре в Махачкале и Дербенте пройдет парламентский форум «Историко-культурное наследие России».

Вместе с тем, в течение года продолжатся премьеры спектаклей, концертные и театральные проекты по произведениям великого поэта. В последующем многие из них будут показаны не только в России, но и, например, в Азербайджане и Белоруссии.