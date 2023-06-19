Памятник Герою СССР, уроженцу села Карата Магомедзагиду Абдулманапову разместился в сквере в центре села еще в 1967 году. Там же вдоль стен установлены стелы с именами других жителей района, которые погибли в период ВОВ.

Благоустройством общественной территории администрация района начала заниматься в 2022 году в рамках программы Минэкономики Дагестана «Местные инициативы».

Гостей и участников праздничного мероприятия поприветствовал премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В своем выступлении он озвучил, что с большим удовольствием участвует в торжественной церемонии открытии сквера, который носит имя Героя СССР Магомедзагида Абдулманапова.