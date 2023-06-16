Глава Дагестана встретился с послом Республики Беларусь в России Дмитрием Крутым

Сегодня, 16 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума глава Дагестана Сергей Меликов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в России Дмитрием Крутым.

Стороны обсудили перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества, соглашение о котором было подписано более 20 лет назад. На его основе был также разработан и реализуется план мероприятий на 2022-2024 годы по взаимодействию в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.

В настоящее время Республика Беларусь – один из основных торговых партнеров Дагестана. Основная номенклатура дагестанского экспорта: электрические машины и оборудование, механические устройства, стекло и изделия из него, пластмассы и изделия из них, драгоценные или полудрагоценные камни, алкогольные и безалкогольные напитки. Беларусь в свою очередь поставляет в Дагестан мебель, керамическую плитку и молочную продукцию. В 2022 году, по сравнению с 2021 годом, товарооборот вырос на 56%.

Напомним, летом прошлого года дагестанская делегация приняла участие в Форуме регионов Беларуси и России, который прошел в городе Гродно. В рамках визита Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов и вице-премьер Республики Беларусь Леонид Заяц договорились, помимо прочего, наладить взаимодействие в производстве молочной продукции и поставке дагестанской шерсти. Обсудили сотрудничество в сфере АПК, сельскохозяйственной переработки, природопользования и обеспечения продовольственной безопасности.

В последующем с ответным визитом Дагестан не раз посещали белорусские делегации. Помимо других направлений, рассматривалась возможность локализации на промышленных площадках республики производства и сборки запчастей для тракторов.

Беларусь выражала заинтересованность в укреплении связей в сфере переработки шерсти, обувной и мебельной промышленности. Так, в декабре 2022 года был подписан контракт между Минским кожевенным объединением и дагестанской компанией на поставку кожи для обувной и мебельной промышленности на сумму 100 млн рублей.

Целый ряд совместных проектов реализуется и в сферах культуры, туризма, национальной политики.