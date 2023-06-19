ЗАМАНА - Более 2 000 заявок за 2 дня от жителей Буйнакска поступило в городскую администрацию

Более 2 000 заявок за 2 дня от жителей Буйнакска поступило в городскую администрацию

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19 июня, 2023. Понедельник 11:22
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Более 2 000 заявок за 2 дня от жителей Буйнакска поступило в городскую администрацию

Об этом главе кабмина Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову рассказал глава города Исламудин Нургудаев.

Более 2 000 заявок за 2 дня от жителей Буйнакска поступило в городскую администрацию

Осмотрено 33 многоэтажных дома.

Также за вчерашний день специалисты обследовали более 750 частных домовладений.

Выслушав доклад мэра Буйнакска, премьер поручил собрать фото и видео подтверждения по каждому пострадавшему дому.

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