Сергей Меликов: «Дагестану нужна современная инфраструктура для развития туризма»

«Это для Дагестана сегодня очень актуально. Надо понимать, что обеспечить прорыв в разных сферах экономики без поддержки малого, среднего и крупного бизнеса мы не сможем только за счет государственных и региональных программ. Да, конечно, государственные и региональные программы должны создать условия для бизнеса, инфраструктуру, среду, в которую потом будет “заходить” предприниматель и эти направления развивать», – сказал Меликов.

Глава РД, высказываясь в продолжение темы предпринимательства, отметил, что на фоне разговоров про туризм, ему уже становится страшно даже делать прогнозы на следующий год.

«Для Дагестана это становится уже не так “весело”, как в начале, потому что мы можем просто “не переварить” то количество людей, которое к нам приезжает. Мы можем не создать те условия, которые туристы от нас ожидают, а если мы не создадим для них соответствующие условия, то прирост прекратится. И впоследствии мы можем лишиться такой доходной для Дагестана истории, как гостеприимство», – сказал Сергей Меликов.

Он в очередной раз напомнил, что в Дагестане по факту индустрия туризма развита слабо, а развить ее без бизнеса нереально. В этой связи глава республики привел пример с постройкой отеля.

«Например, крупный предприниматель должен построить отель, но для того, чтобы начинить его условиями для туриста (организация питания, бытовое обслуживание, экскурсии, иные затребованные гостями услуги), нужны мелкие предприниматели. Их в первую очередь надо организовать, чтобы процесс был управляемым, а не хаотичным. Так и в любой сфере – государство должно создать условия для предпринимателей. В этой связи Владимир Владимирович опять говорил о снижении налоговой нагрузки и снижении количества проверок со стороны контрольных органов», – отметил Сергей Меликов.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как повлияют на развитие туризма в Дагестане проведенные на ПМЭФ – 23 несколько конференций по теме туризма, Сергей Меликов подчеркнул, что повлияло на интерес к Дагестану как к туристическому региону 3 фактора: ограничение потока туристов в зарубежные страны (пандемия, СВО), прекрасная природа Дагестана и гостеприимство людей. А что касается мероприятий ПМЭФ, то они помогут только в организации туристических потоков.

«На этих форумах мы закрепили отношения с несколькими деловыми партнерами, которые к нам готовы отправлять туристов. Эти моменты мы проговаривали с представителями Белоруссии, арабских государств, других стран и регионов России. Но опять мы тут натыкаемся на те же проблемы: отсутствие современной инфраструктуры, которая бы позволяла нам строить и развивать современные туристические комплексы. Развивать туристические кластеры. У нас 200 км побережья Каспийского моря с песчаными пляжами, которых нигде больше нет. Одним из полезных соглашений, заключенных на форуме, считаю нашу договоренность с корпорацией Кавказ.РФ, которые помогут нам разработать мастер-план по созданию инфраструктуры. И мы также совместно будем отрабатывать механизмы для финансирования создания инфраструктуры. А когда она у нас будет, в Дагестане как грибы будут расти и отели, и кемпинги, и глемпинги», – заключил Меликов.