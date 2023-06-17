Сефижат Магомедрасулова: «Особенно отрадно, что на ПМЭФ Президент РФ кроме экономических вопросов, также затронул и благополучие семей с детьми»

«Владимир Путин отметил, что «финансовые возможности государства позволяют держать уверенный курс на обеспечение социальной справедливости. Порадовало предложение – выплачивать пособие на ребенка до полутора лет, а также единое детское пособие в течение всего периода, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет.

Это даст возможность родителям выходить на работу, увеличивая семейный бюджет. Также Президент предложил распространить пособие по уходу за ребенком-инвалидом на тех, кто частично занят. И законодательно закрепить само понятие «частичная занятость». Сейчас выплата предусмотрена только для тех, кто не работает. Решения нужные, долгожданные и своевременные», — высказалась она.