Абдулмуслим Абдулмуслимов: «В мастер-плане Дербента учтено историческое значение города»

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов прокомментировал итоги круглого стола «Повышение качества жизни в городах: инвестиции в городскую среду и инфраструктуру», который прошел в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

«В качестве положительных примеров, которые на сегодня действуют и функционируют, в мастер-плане были приведены города Зарайск, Тюмень, Казань и наш город Дербент.

В мастер-планах нет ничего недосягаемого. Самая главная цель работ – это создание комфортных условий для жителей городской среды. Эта вся работа должна проводиться в рамках комплексного развития территорий, они должны соответствовать друг другу.

Спикеры круглого стола в своем выступлении также отметили, какие механизмы финансирования должны быть. Для финансирования используют инфраструктурное меню, куда входят инфраструктурные кредиты. У нас в республике имеется опыт в этом направлении, как и в облигациях», ­­– отметил Абдулмуслимов.

По словам премьер-министра, в мастер-плане Дербента учтено историческое значение города, учтены условия для комфортного отдыха жителей с условиями сохранения всех исторических и культурных достопримечательностей.

Абдулмуслим Абдулмуслимов также рассказал, какие работы по развитию республики проводятся на данный момент.

«Глава РД Сергей Меликов встречался с нашими министрами, специалистами, а также с гендиректором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко, после чего было принято решение в разработке мастер-плана для Махачкалинско-Каспийской агломерации.

На данном этапе мы разрабатываем мастер-план. Прежде всего, он должен войти в план территориального развития республики. Я думаю, самые важные составляющие там – экономическая часть и инфраструктура. Вопросы инфраструктуры должны быть спланированы на долгие годы вперед. Недопустимо, чтобы генпланы менялись в случае смены команды. Нельзя чтобы в мастер-планировании в угоду какому-то проекту мы вносили какие-то изменения», – подчеркнул председатель Правительства РД.