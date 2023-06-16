Дагестан и Беларусь освежат сотрудничество по договору 20-летней давности

Руководитель Дагестана Сергей Меликов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в России Дмитрием Крутым на ПМЭФ – 2023.

Участники встречи рассмотрели возможность расширения сотрудничества, договор о котором был подписан более 20 лет назад, так как сегодняшняя ситуация на мировой политической арене требует изменений.

На сегодняшний день Беларусь – один из ключевых торговых партнеров Дагестана. Регион экспортирует в Беларусь электрические машины и оборудование, механические устройства, стекло и так далее.

Партнеры из Беларуси в свою очередь поставляют в Дагестан мебель, керамическую плитку и молочные продукты.

В минувшем году по сравнению с 2021 годом товарооборот увеличился на 56 процентов.