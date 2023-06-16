Участники встречи рассмотрели возможность расширения сотрудничества, договор о котором был подписан более 20 лет назад, так как сегодняшняя ситуация на мировой политической арене требует изменений.
На сегодняшний день Беларусь – один из ключевых торговых партнеров Дагестана. Регион экспортирует в Беларусь электрические машины и оборудование, механические устройства, стекло и так далее.
Партнеры из Беларуси в свою очередь поставляют в Дагестан мебель, керамическую плитку и молочные продукты.
В минувшем году по сравнению с 2021 годом товарооборот увеличился на 56 процентов.