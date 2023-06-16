ЗАМАНА - Президент РФ выступит на пленарном заседании ПМЭФ’23

Президент РФ выступит на пленарном заседании ПМЭФ’23

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16 июня, 2023. Пятница 14:53
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Президент РФ выступит на пленарном заседании ПМЭФ’23

Менее часа осталось до выступления Президента России Владимира Путина на пленарном собрании ПМЭФ’2023.

Президент РФ выступит на пленарном заседании ПМЭФ’23

Планируется, что выступление президента будет объемным. После речи Владимира Путина должна состояться дискуссия по актуальным темам.

Стоит напомнить, что в форуме участвует и Дагестанская делегация.

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