ЗАМАНА - Делегация Дагестана участвует в Петербургском международном экономическом форуме

Делегация Дагестана участвует в Петербургском международном экономическом форуме

Автор
16 июня, 2023. Пятница 13:34
|||
Делегация Дагестана участвует в Петербургском международном экономическом форуме

С 14 по 17 июня в Санкт – Петербурге проходит главное экономическое событие в жизни страны - Петербургский международный экономический форум. В мероприятии принимает участие дагестанская делегация во главе с руководителем региона Сергеем Меликовым.

Делегация Дагестана участвует в Петербургском международном экономическом форуме

В состав делегации также вошли Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, первый вице-премьер Руслан Алиев, полномочный представитель Главы Республики Дагестан в Народном собрании РД Нюсрет Омаров, министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов, министр по туризму и НХП Эмин Мерданов, представители бизнес-сообщества и другие. Насыщенная программа участия в форуме дагестанской делегации включает деловые встречи, подписание ряда соглашений, участие в работе пленарных сессий. В первый день форума представители республики посетили круглые столы по тематическим направлениям, посвященным популяризации науки, информационным технологиям, развитию инклюзивного сообщества, а также провели ряд деловых встреч. По словам премьер-министра Дагестана, участие в ПМЭФ имеет  большое значение для республики, так как площадка предоставляет возможность наладить взаимодействие не только с политическим бомондом, но и с представителями крупного бизнеса со всего мира. «В эти дни Главой республики Сергеем Алимовичем планируется проведение ряда встреч и подписание соглашений с несколькими регионами РФ. Также планируем провести встречи с представителями Саудовской Аравии, Катара, Ирана и других государств, куда традиционно экспортируем нашу сельскохозяйственную продукцию. Конечно, будут встречи с Республикой Азербайджан, с постсоветскими, азиатскими странами тоже», - анонсировал Абдулмуслимов Он также отметил, что на площадке форума работает стенд  Республики Дагестан общей площадью 130 квадратных метров, где представлены экономический и культурный потенциал региона, интерактивная карта, VR-кинотеатр и переговорная зона. Отдельная часть посвящена известному на весь мир дагестанскому поэту Расулу Гамзатову, чье столетие празднуют в этом году в России. На площадке  дагестанского стенда посетители могут оценить  и инвестиционный потенциал республики.  На электронном экране крутится презентация проекта планировки комплекса «Каспийский прибрежный кластер», на территории которого планируется обустройство береговой полосы длиною 6 км, создать 22 гостинцы с 12000 сдаваемых мест для туристов, современные спортивные и развлекательные площадки, парк впечатлений и яхтенную марину. В рамках первого дня форума Абдулмуслим Абдулмуслимов провел встречу  с министром культуры, спорта и туризма Запорожской области Радиком Иссякаевым. Участники говорили о возможном обмене опытом между регионами в сфере туризма, культуры и сельского хозяйства, развития городских территорий. В беседе Радик Иссякаев рассказал, что по поручению Председателя Правительства Запорожской области намерен ознакомиться с практикой разработки и внедрения мастер-плана г. Дербента. Данный опыт будет полезен в рамках восстановления инфраструктуры в Запорожской области. Стоит напомнить, что ранее Глава РД Сергей Меликов сообщил о том, что Дагестан взял шефство над Михайловским районом Запорожской области. Премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов также провел переговоры с главой Калмыкии Бату Хасиковым. Темой для обсуждения стала актуальная для обоих регионов проблема опустынивания земель и  инициированный Дагестаном соответствующий законопроект, подержанный в Госдуме. Помимо этого, представители Дагестана и дочерней лизинговой компании Сбербанка - СберЛизинга  обсудили возможности обновления городского транспорта республики.  В переговорах участвовали первый вице-премьер Дагестана Руслан Алиев  и руководитель Минэкономразвития РД Гаджи Султанов . В ходе встречи были рассмотрены предложения компании, касающиеся обновления городского транспорта в регионе с помощью услуг финансового лизинга.

Прочитано 26 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top