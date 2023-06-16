Дагестан и Калмыкия планируют сотрудничать в области АПК

Вчера, 15 июня, на территории Петербургского международного экономического форума глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с коллегой из Калмыкии Гиляной Босхомджиевой. Премьер-министры регионов обсудили сотрудничество в области развития овцеводства и иных отраслей АПК.

«Калмыкия точно такой же овцеводческий и сельскохозяйственный край, с которым у Дагестана похожие проблемы и перспективы.

От нашего сотрудничества зависит успех двух регионов и для нас это крайне важно», — высказался Абдулмуслимов.

В свою очередь, Гиляна Босхомджиева озвучила, что жители Калмыкии испытывают большое уважение к дагестанцам и всегда готовы к совместной работе во благо братских республик.

В завершение премьер-министр Дагестана преподнёс коллеге памятные презенты — сувениры и книги, выпущенные в честь 100-летнего юбилея поэта Расула Гамзатова.