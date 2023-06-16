ЗАМАНА - Глава Дагестана и руководитель РФС подписали соглашение

Глава Дагестана и руководитель РФС подписали соглашение

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16 июня, 2023. Пятница 11:14
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Глава Дагестана и руководитель РФС подписали соглашение

Договор о сотрудничестве между Дагестаном и Российском футбольным союзом подписали в четверг, 15 июня, руководитель республики Сергей Меликов и глава РФС Александр Дюков. 

Глава Дагестана и руководитель РФС подписали соглашение

В основе соглашения реализация совместного проекта по открытию на территории Дагестана футбольного центра, состоящего из медико-восстановительного комплекса, футбольных полей с искусственным покрытием и иных объектов. 

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