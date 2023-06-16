В основе соглашения реализация совместного проекта по открытию на территории Дагестана футбольного центра, состоящего из медико-восстановительного комплекса, футбольных полей с искусственным покрытием и иных объектов.
Глава Дагестана и руководитель РФС подписали соглашение
- Автор Дарья
- 16 июня, 2023. Пятница 11:14
Договор о сотрудничестве между Дагестаном и Российском футбольным союзом подписали в четверг, 15 июня, руководитель республики Сергей Меликов и глава РФС Александр Дюков.
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