Договор нацелен на развитие внутреннего и въездного туризма, в том числе на развитие индустрии гостеприимства, открытие новых гостевых территорий и необходимой инфраструктуры, повышение инвестпривлекательности республики, а также на реализацию совместных проектов.
Дагестан начнет развивать туризм совместно с АО «Кавказ.РФ»
- Автор Дарья
- 16 июня, 2023. Пятница 08:22
В четверг, 15 июня, руководитель Дагестана Сергей Меликов подписал договор о сотрудничестве с генеральным директором компании «Кавказ.РФ» Андреем Юмшановым на территории Петербургского международного экономического форума.
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