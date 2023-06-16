Дагестан и Новосибирская область договорились о сотрудничестве

Дагестан и Новосибирская область подписали договор о сотрудничестве в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума, информирует телеграм-канал Администрации Главы Дагестана.

Соответствующий договор подписали руководитель Дагестана Сергей Меликов и глава Новосибирской области Андрей Травников для укрепления связей между субъектами.

В планах между регионами обмен проектами и экспертами по различным сферам, развитие транспортного сообщения, сотрудничество в сферах науки и высоких технологий, укрепление культурных связей, а также обмен опытом в областях архитектуры и градостроительства, промышленности, реформирования ЖКХ и обновления объектов инфраструктуры.

Планируется и работа по повышению квалификации учителей, развитию связей между лечебно-профилактическими учреждениями регионов.