Сажид Сажидов: «Дагестанская школа боевого самбо – одна из сильнейших в России и в мире»

Документ был подписан сегодня в Санкт-Петербурге в рамках международного экономического форума Главой республики Сергеем Меликовым и руководителем Всероссийской федерации самбо Сергеем Елисеевым.

«56% населения республики, это более 1,6 млн человек, систематически привлечены к занятиям физической культурой и спортом, а Дагестан ежегодно становится местом проведения многих представительных соревнований всероссийского и международного уровней. Уже в ближайшие дни мы примем Чемпионат России по вольной борьбе, что послужит дальнейшей популяризации единоборств в Дагестане.

Большие планы у нас и по развитию самбо как одного из популярных видов единоборств. Это замечательный вид спорта культивируется у нас в ряде спортивных учреждений, таких как СШОР имени Г. Ахмедова, спортшколе единоборств имени А. Нурмагомедова и других. Дагестанские спортсмены ежегодно приглашаются в составы сборной команды России по самбо, достойно представляют страну на международном уровне. Наши самбисты ежегодно побеждают на чемпионатах Европы и мира, доказывая силу дагестанской школы боевого самбо. Соглашение о сотрудничестве, подписанное Сергеем Алимовичем и Сергеем Владимировичем, безусловно, послужит мощным толчком к дальнейшему развитию самбо в Дагестане, сделает его доступным и повсеместным видом спорта», – отметил Сажид Сажидов.