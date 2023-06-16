ЗАМАНА - Зайдин Джамбулатов: «Для Дагестана очень выгодно сотрудничество с Белгородской областью»

Зайдин Джамбулатов: «Для Дагестана очень выгодно сотрудничество с Белгородской областью»

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16 июня, 2023. Пятница 02:20
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Зайдин Джамбулатов: «Для Дагестана очень выгодно сотрудничество с Белгородской областью»

Ректор Дагестанского государственного аграрного университета Зайдин Джамбулатов прокомментировал подписание соглашения о сотрудничестве Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова и заместителя губернатора Белгородской области Дмитрия Гладского в рамках ПМЭФ-2023.

Зайдин Джамбулатов: «Для Дагестана очень выгодно сотрудничество с Белгородской областью»

«Белгородская область последние 20-30 лет является флагманом развития высокотехнологичной индустрии. В первую очередь в области агропромышленного комплекса. Хорошие почвы, удобная логистика позволили бывшему губернатору Евгению Савченко построить высокоиндустриальное хозяйство, в котором развито птицеводство, зерноводство, подкорм, куда охотно вкладывают свои деньги крупные агропромышленные банки и агрохолдинги», – отметил Зайдин Джамбулатов.

Самое главное, по его словам, – область предотвратила дефицит кормового белка, а также восполнила дефицит построения нескольких предприятий по искусственному белку и белку, производимого из остатков. 

«Для Дагестана это очень выгодно. Во-первых, когда мы будем переходить на индустриальный подкорм, нам придется часть белков и кормов позаимствовать у области. Во-вторых, это кормопроизводство. У нас дефицит зеленых кормов, а у Белгородской области из-за большого количества культурных пастбищ сеются в нужных объемах кормовые культуры. В-третьих, это логистика. С учетом развития кластера “Север – Юг” мы могли бы продвигать их услуги в сторону Персидского залива, Исламской Республики Иран. А часть продукции оттуда может пойти и в Европу», – подчеркнул ректор.

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