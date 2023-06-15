Подписание договора состоялось в рамках ПМЭФ-2023. Главы регионов условились объединить усилия для реализации совместных инвестпроектов, развития промышленности и сельского хозяйства.
Руководители Дагестана и Чувашии подписали договор о сотрудничестве между регионами
- Автор Дарья
- 15 июня, 2023. Четверг 15:42
Договор о совместной работе подписали руководитель Дагестана Сергей Меликов и глава Чувашии Олег Николаев.
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