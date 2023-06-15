Сергей Меликов участвует в круглом столе «Развитие экономического сотрудничества в рамках международного транспортного коридора “Север – Юг”: автомобильный транспорт как важная часть мультимодальных перевозок»

Глава Дагестана Сергей Меликов принимает участие в круглом столе на тему «Развитие экономического сотрудничества в рамках международного транспортного коридора “Север – Юг”: автомобильный транспорт как важная часть мультимодальных перевозок» в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

Спикерами круглого стола выступили специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, помощник Президента РФ Игорь Левитин, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Отметим, что международный транспортный коридор проходит через Республику Дагестан. Он может связывать Россию с Ираном, Индией, Китаем, другими странами Азии, Ближнего Востока. В рамках круглого стола отдельное внимание уделяется работе пунктов пропуска «Яраг-Казмаляр» и «Ново-Филя», находящихся на российско-азербайджанской границе, и строительству обходных дорог вокруг крупных городов Дагестана.

Как отметил модератор круглого стола, президент Российской академии транспорта Александр Мишарин, 2022 год изменил многие транспортно-логистические маршруты и усилил актуальность создания альтернативных транспортных коридоров во всем мире, но в особенности – для стран Восточной Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. В современных условиях развитие международного транспортного коридора «Север – Юг» (МТК) приобретает всё более важное значение.

Так, за 2022 год объемы перевозок грузов автотранспортом по автодорогам, входящим в МТК, возросли в 2,5 раза, до 80% от общего объема грузов по МТК доставляется по автодорогам. Для сокращения сроков и затрат на перевозку грузов необходимо модернизировать устаревшую инфраструктуру пунктов пропуска, реконструировать автодороги на подъездах к ним, устранить барьеры налогового, административного и иного характера, необходимо синхронизировать работу перевозчиков через современные цифровые платформы.

Кроме того, представляется целесообразным расширение перечня стран, в сообщении с которыми перевозят грузы российские транспортные компании, и увеличение количества маршрутов перевозок в рамках МТК.