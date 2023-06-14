В первую очередь Меликов подчеркнул успешное проведение Дней Расула Гамзатова в Совете Федерации ФС России с участием спикера парламента РФ Валентины Матвиенко и мероприятия к юбилею классика в Измайловском парке столицы страны.
Обсуждая мероприятие в Совете Федерации, руководитель региона озвучил, что Валентина Матвиенко высоко оценила вклад Расула Гамзатова как государственного деятеля и отметила его важную работу в качестве члена Президиума Верховного Совета СССР.
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