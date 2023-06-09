ЗАМАНА - Перзият Багандова: «Надо его помнить, он такой человек, которого нельзя забывать»

Перзият Багандова: «Надо его помнить, он такой человек, которого нельзя забывать»

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09 июня, 2023. Пятница 17:10
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Перзият Багандова: «Надо его помнить, он такой человек, которого нельзя забывать»

Перзият Багандова прокомментировала открытие мемориальной доски Магомедали Магомедову, которое состоялось сегодня на площади Махачкалы:

Перзият Багандова: «Надо его помнить, он такой человек, которого нельзя забывать»

«Про Магомедали Магомедова одним словом не скажешь. Я его знала, еще когда он был председателем колхоза Левашинского района. При мне он стал начальником сельхозуправления, затем председателем райисполкома, потом первым секретарем райкома партии. В течение этих семи лет я была первым секретарем Левашинского райкома, видела его путь. Где бы он ни работал, он всегда был очень ответственным человеком, который видел проблемы и работал над тем, чтобы этих проблем не было. В Махачкале он был председателем Госсовета, а я работала министром соцзащиты населения. Мы работали в самое тяжелое время с 1990 по 1996 год, когда на улицах было много бездомных детей и стариков… Я думаю, что то, что сегодня открыли эту мемориальную доску, очень достойно. Надо еще назвать его именем хорошую улицу. Надо его помнить, он такой человек, которого нельзя забывать. Он вошел в историю нашей республики».

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