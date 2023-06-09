ЗАМАНА - Марина Ахмедова: «Магомедали Магомедович всегда, даже в самые тяжелые для республики времена, оказывал всестороннюю поддержку деятелям культуры»

Марина Ахмедова: «Магомедали Магомедович всегда, даже в самые тяжелые для республики времена, оказывал всестороннюю поддержку деятелям культуры»

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09 июня, 2023. Пятница 16:22
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Марина Ахмедова: «Магомедали Магомедович всегда, даже в самые тяжелые для республики времена, оказывал всестороннюю поддержку деятелям культуры»

Председатель Союза писателей РД Марина Ахмедова выступила на торжественной церемонии открытия на фасаде здания Дома Правительства Дагестан мемориальной плиты видному государственному деятелю Магомедали Магомедову.

Марина Ахмедова: «Магомедали Магомедович всегда, даже в самые тяжелые для республики времена, оказывал всестороннюю поддержку деятелям культуры»

«Магомедали Магомедович всегда, даже в самые тяжелые для республики времена, оказывал всестороннюю поддержку деятелям культуры. Многих он знал лично, интересовался их судьбами. Когда мы выпускали газету «Литературный Дагестан», Магомедали Магомедович был самым преданным читателем издания. Он читал ее от корки до корки и звонил Расулу Гамзатовичу, чтобы обсудить с ним новые имена в литературе. Когда глава республики обращает внимание на стихи юных поэтов, это дорогого стоит. Когда исполнилось 70 лет Союзу писателей РД, он лично вел торжественный вечер, посвященный этой дате. Несмотря на тяжелое время, он выделил материальную помощь, которую получили более 40 писателей и 10 вдов писателей. У него были особые отношения с Расулом Гамзатовым. Это две дагестанские вершины – политики и поэзии. Расул Гамзатович очень гордился дружбой с Магомедали Магомедовичем. Как-то он сказал, что в Дагестане много Магомедовых, но Магомедали один. И память о нем тоже одна и на все времена», — сказала Марина Ахмедова.

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