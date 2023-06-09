ЗАМАНА - Такибат Махмудова: «Магомедали Магомедов был как скала, весь дагестанский народ за этой скалой чувствовал себя очень защищенным»

Такибат Махмудова: «Магомедали Магомедов был как скала, весь дагестанский народ за этой скалой чувствовал себя очень защищенным»

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09 июня, 2023. Пятница 16:11
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Такибат Махмудова: «Магомедали Магомедов был как скала, весь дагестанский народ за этой скалой чувствовал себя очень защищенным»

Такибат Махмудова, занимавшая должность Государственного секретаря Республики Дагестан с 2006 по 2013 год, приняла участие в торжественной церемонии открытия мемориальной плиты на здании Дома Правительства видному государственному и общественному деятелю Дагестана и России Магомедали Магомедову.

Такибат Махмудова: «Магомедали Магомедов был как скала, весь дагестанский народ за этой скалой чувствовал себя очень защищенным»

«Говорить о Магомедали Магомедовиче в прошедшем времени очень непросто. Магомедали Магомедов был как скала, весь дагестанский народ за этой скалой чувствовал себя очень защищенным. Это была стабильность и надежность. Мы вместе с Магомедали Магомедовичем работали в непростое время, многие уже об этом сказали. Я хочу отметить, что сейчас руководству республики тоже не легко приходится, они работают в то время, когда проходит специальная военная операция. Я хочу пожелать им удачи в их работе. Магомедали Магомедович заслуживает чтоб его память была увековечена и не один раз. Память о нем для нас всех очень дорога», — сказала Такибат Махмудова.

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